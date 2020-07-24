У парламенті Британії закликали переглянути ліцензію Russia Today
Про це повідомляє BBC.
"Лейбористи закликали Ofcom переглянути ліцензію російського інформаційного агентства RT на тлі "тривожних одкровень" у доповіді по Росії, опублікованій цього тижня", - йдеться у повідомленні.
Комітет парламенту Британії з розвідки та безпеки заявив, що Британія є "очевидною метою" для дезінформаційних кампаній та припустив, що існують свідчення "серйозних спотворень у висвітленні, що надається російськими державними міжнародними мовними компаніями, такими як RT".
У листі до регулятора міністр культури у тіньовому кабінеті опозиційної партії Джо Стівенс також вказала на рішення суду, в якому говориться, що репортажі RT завдавали шкоду.
Стівенс сказала, що у звіті комітету "пояснюється роль, яку RT грає у поширенні дезінформації та спробах ширшого політичного впливу за кордоном з боку Москви.
Вона попросила Ofcom "терміново" переглянути ліцензію RT.
Агенція RT звинуватила лейбористів у "політичному тиску" на Ofcom.
Заступник головного редактора агенції RT Анна Бєлкіна сказала, що британський регулятор має "бути повністю незалежним".
Як повідомлялося, британський парламентський комітет з розвідки та безпеки у своєму звіті, оприлюдненому 21 липня, назвав РФ ворожою державою, що являє собою значну загрозу для Британії та Заходу на різних фронтах та закликав розвідувальні служби розслідувати можливе втручання РФ у процес Brexit.
У 50-сторінковому документі, підготовленому комітетом також міститься припущення, що міністри "не бачили або не шукали доказів успішного втручання у демократичні процеси у Великій Британії".
Члени парламентського комітету відзначили, що не можуть точно визначити, чи успішно Кремль втручався у голосування щодо Brexit, оскільки, на їхню думку, не було навіть спроб з’ясувати це.