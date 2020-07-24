У парламенті Британії закликали переглянути ліцензію Russia Today

Депутати з Лейбористської партії закликали медіарегулятора Великої Британії Ofcom переглянути ліцензію російського телеканалу Russia Today.

Про це повідомляє BBC.

"Лейбористи закликали Ofcom переглянути ліцензію російського інформаційного агентства RT на тлі "тривожних одкровень" у доповіді по Росії, опублікованій цього тижня", - йдеться у повідомленні.

Комітет парламенту Британії з розвідки та безпеки заявив, що Британія є "очевидною метою" для дезінформаційних кампаній та припустив, що існують свідчення "серйозних спотворень у висвітленні, що надається російськими державними міжнародними мовними компаніями, такими як RT".

У листі до регулятора міністр культури у тіньовому кабінеті опозиційної партії Джо Стівенс також вказала на рішення суду, в якому говориться, що репортажі RT завдавали шкоду.

Стівенс сказала, що у звіті комітету "пояснюється роль, яку RT грає у поширенні дезінформації та спробах ширшого політичного впливу за кордоном з боку Москви.

Вона попросила Ofcom "терміново" переглянути ліцензію RT.

Агенція RT звинуватила лейбористів у "політичному тиску" на Ofcom.

Заступник головного редактора агенції RT Анна Бєлкіна сказала, що британський регулятор має "бути повністю незалежним".

Як повідомлялося, британський парламентський комітет з розвідки та безпеки у своєму звіті, оприлюдненому 21 липня, назвав РФ ворожою державою, що являє собою значну загрозу для Британії та Заходу на різних фронтах та закликав розвідувальні служби розслідувати можливе втручання РФ у процес Brexit.

Читайте також: Литва заборонила трансляцію Russia Today

У 50-сторінковому документі, підготовленому комітетом також міститься припущення, що міністри "не бачили або не шукали доказів успішного втручання у демократичні процеси у Великій Британії".

Члени парламентського комітету відзначили, що не можуть точно визначити, чи успішно Кремль втручався у голосування щодо Brexit, оскільки, на їхню думку, не було навіть спроб з’ясувати це.