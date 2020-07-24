В Італії знову фіксують зростання кількості випадків COVID-19

За останню добу в Італії зафіксували 306 нових випадків коронавірусної хвороби, що свідчить про зростання захворюваності у порівнянні з попередньою добою, коли було 282 нові випадки.

Про це повідомляє агенція ANSA .

"Кількість нових випадків коронавірусу, які фіксуються протягом 24 годин, в Італії все ще зростає: за даними Служби цивільного захисту останньої доби їх було 306, порівняно із 282 вчора (на 22 липня - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в Італії зросла до 245 338.

Кількість летальних випадків протягом останньої доби становила 10 (попередньої доби було 9) загальна кількість жертв пандемії в Італії зросла до 35 092.

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Лише в одному регіоні, Валле-д'Аоста, протягом останніх 24 годин не було виявлено нових випадків коронавірусу.

Станом на вечір 23 липня у світі підтверджено 15 501 964 випадки COVID-19, з яких 632 638 – летальні. 9 428 110 осіб вилікувалися від COVID-19.