Чорногорія повторно оголосила карантин через коронавірус

Чорногорія, яка раніше заявляла про перемогу над коронавірусом, знову оголосила карантин на всій території країни.

Про це повідомляється на сайті уряду Чорногорії.

«Національний координаційний орган з інфекційних хвороб за пропозицією Інституту суспільної охорони здоров'я Чорногорії вирішив повторно оголосити про епідемію інфекційного коронавірусу по всій країні», - йдеться в повідомленні.

Обмеження набувають чинності відсьогодні, 22 липня.

Таким чином, усім громадянам старше семи років потрібно носити маски як перебуваючи просто неба, так і в приміщеннях.

Уряд також обмежив масові зібрання до 40 осіб просто неба і до 20 - у приміщеннях.

Крім того, до 6 серпня в країні продовжили заборону на роботу нічних клубів, проведення весіль, днів народжень та інших урочистих заходів.

Також до 30 серпня було продовжено заборону на проведення розважальних і музичних програм (концерти, виступи музикантів наживо, ді-джеїв і т.ін.) у закладах громадського харчування.

Як повідомлялося, на початку літа Чорногорія заявила про подолання коронавірусу, проте в зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації країна почала відновлювати карантинні заходи з початку цього місяця.

Фото: BIRN/Samir Kajosevic