Південна Африка повторно закриває школи через COVID-19

Через значне зростання кількості нових випадків інфікування COVID-19, влада Південно-Африканської Республіки вирішила повторно закрити школи.

Про це пише Сіньхуа із посиланням на заяву президента ПАР Кирила Рамафоса.

Зазначається, що усі державні школи з понеділка закриються на чотири тижні. При цьому учні випускного 12-го класу відпочиватимуть лише тиждень, після чого повернуться до навчання, а учні 7-го класу — два тижні.

Не припинятимуть роботу і шкільні їдальні, тож учні й батьки зможуть отримувати харчування.

“Ми навмисно обрали обачний підхід, зачинивши школи у той час, коли країна очікує на найбільший спалах захворюваності”, - сказав Рамафоса.

Він додав, що через перебої, викликані пандемією, чинний академічний рік буде продовжено після кінця 2020-го року.

Зауважимо, що станом на четвер на території ПАР було виявлено понад 400 тисяч випадків інфікування COVID-19, недуга забрала понад 6 тисяч життів. Таким чином, ПАР нині перебуває на п’ятому місці у світі за кількістю підтверджених випадків інфікування коронавірусом. На території країни проживає половина усіх інфікованих африканців.

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Додамо, що учні середньої та старшої школи ПАР після вимушеного цьогорічного карантину повернулися до навчання лише на початку червня, а молодшої школи — взагалі 6 липня.

Фото: ЕРА