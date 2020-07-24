Південна Африка повторно закриває школи через COVID-19
Про це пише Сіньхуа із посиланням на заяву президента ПАР Кирила Рамафоса.
Зазначається, що усі державні школи з понеділка закриються на чотири тижні. При цьому учні випускного 12-го класу відпочиватимуть лише тиждень, після чого повернуться до навчання, а учні 7-го класу — два тижні.
Не припинятимуть роботу і шкільні їдальні, тож учні й батьки зможуть отримувати харчування.
“Ми навмисно обрали обачний підхід, зачинивши школи у той час, коли країна очікує на найбільший спалах захворюваності”, - сказав Рамафоса.
Він додав, що через перебої, викликані пандемією, чинний академічний рік буде продовжено після кінця 2020-го року.
Зауважимо, що станом на четвер на території ПАР було виявлено понад 400 тисяч випадків інфікування COVID-19, недуга забрала понад 6 тисяч життів. Таким чином, ПАР нині перебуває на п’ятому місці у світі за кількістю підтверджених випадків інфікування коронавірусом. На території країни проживає половина усіх інфікованих африканців.
Додамо, що учні середньої та старшої школи ПАР після вимушеного цьогорічного карантину повернулися до навчання лише на початку червня, а молодшої школи — взагалі 6 липня.
Фото: ЕРА