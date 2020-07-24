У Штатах вже понад 4 мільйони осіб з діагнозом COVID-19

Сполучені Штати, які продовжують займати першу позицію серед усіх країн за кількістю виявлених осіб з діагнозом COVID-19, у четвер перетнули нову статистичну межу: у країні зафіксовано понад 4 млн людей, інфікованих коронавірусом.

Про це свідчать офіційні дані, оприлюднені Університетом медицини імені Джона Гопкінса.

Так, за підрахунками американських медиків, у США станом на вечір четверга за місцевим часом, зареєстровано 4 034 057 людей, які отримали позитивні результати тестів на COVID-19. При цьому повідомляється, що в країні з початку пандемії померли принаймні 144,2 тисячі хворих, понад 1,233 мільйона одужали.

Зазначається також, що динаміка щоденних захворювань дещо знизилась у порівнянні з 77-тисячним піком, зареєстрованим у США 16 липня, однак все ще залишається небезпечно високою. За результатами минулої доби, в країні було виявлено 70,9 тисячі нових хворих.

Загалом, у світі налічується понад 15,438 мільйона інфікованих людей. Найгірша ситуація спостерігається в США, Бразилії, Індії, Росії й Південній Африці.

Фото: АА