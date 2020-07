У Франції завершили розшифровку самописців збитого в Ірані літака МАУ

Про це повідомила пресслужба відомства у Twitter у четвер, 23 липня.

"Аналіз даних мовного самописця (CVR) і реєстратора польотних даних (FDR) завершено після чотирьох днів скоординованих технічних робіт", - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що іранське Бюро з розслідування авіаційних подій подякувало французькому бюро за "виконання відмінної прозорої висококваліфікованої роботи".

🔴(2/2) @Boeing #737 UR-PSR @fly_uia / Iran’s AAIB would like « to thank @BEA_Aero to have accepted the technical assistance request and to have provided an excellent and transparent job with a high level of skills » / Communication on behalf of Iran’s AAIB. pic.twitter.com/324dLANmJn