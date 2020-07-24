У Франції завершили розшифровку самописців збитого в Ірані літака МАУ

Французьке Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації завершило читання "чорних скриньок" збитого в Ірані пасажирського лайнера Міжнародних авіаліній України.

Про це повідомила пресслужба відомства у Twitter у четвер, 23 липня.

"Аналіз даних мовного самописця (CVR) і реєстратора польотних даних (FDR) завершено після чотирьох днів скоординованих технічних робіт", - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що іранське Бюро з розслідування авіаційних подій подякувало французькому бюро за "виконання відмінної прозорої висококваліфікованої роботи".

🔴(2/2) @Boeing #737 UR-PSR @fly_uia / Iran’s AAIB would like « to thank @BEA_Aero to have accepted the technical assistance request and to have provided an excellent and transparent job with a high level of skills » / Communication on behalf of Iran’s AAIB. pic.twitter.com/324dLANmJn — BEA ✈️ 🚁🛩 🇫🇷 (@BEA_Aero) July 23, 2020

Також у Бюро безпеки на транспорті (TSB) Канади, громадян і жителів якої було багато серед загиблих пасажирів, підтвердили зняття і попередній аналіз даних із реєстраторів літака "Міжнародних авіаліній України" рейсу 752.

TSB confirms completion of download and preliminary analysis of recorders from Ukraine International Airlines flight 752 https://t.co/AdNy5nzndP #PS752 #TSBAir — TSB of Canada (@TSBCanada) July 23, 2020

Про те, що саме було з’ясовано на цей час, не повідомляють. Як пояснили в TSB, відповідно до міжнародних норм, це неможливо без згоди держави, яка веде розслідування, тобто в цьому випадку - Ірану.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих — громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

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Французьке Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) 18 липня отримало від Ірану для розшифровки "чорні скриньки" збитого літака МАУ.

Фото: @BEA_Aero