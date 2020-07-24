У Франції завершили розшифровку самописців збитого в Ірані літака МАУ

У Франції завершили розшифровку самописців збитого в Ірані літака МАУ

Укрінформ
Французьке Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації завершило читання "чорних скриньок" збитого в Ірані пасажирського лайнера Міжнародних авіаліній України.

Про це повідомила пресслужба відомства у Twitter у четвер, 23 липня.

"Аналіз даних мовного самописця (CVR) і реєстратора польотних даних (FDR) завершено після чотирьох днів скоординованих технічних робіт", - зазначено в повідомленні.

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Відзначається, що іранське Бюро з розслідування авіаційних подій подякувало французькому бюро за "виконання відмінної прозорої висококваліфікованої роботи".

Також у Бюро безпеки на транспорті (TSB) Канади, громадян і жителів якої було багато серед загиблих пасажирів, підтвердили зняття і попередній аналіз даних із реєстраторів літака "Міжнародних авіаліній України" рейсу 752.

Про те, що саме було з’ясовано на цей час, не повідомляють. Як пояснили в TSB, відповідно до міжнародних норм, це неможливо без згоди держави, яка веде розслідування, тобто в цьому випадку - Ірану.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих — громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

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Французьке Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) 18 липня отримало від Ірану для розшифровки "чорні скриньки" збитого літака МАУ.

Фото: @BEA_Aero

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