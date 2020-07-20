Катастрофа літака МАУ: Міжнародна група вітає передачу “чорних скриньок” у Францію

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака рейсу PS752 вітає передачу Іраном бортових самописців до Франції та продовжує вимагати від Тегерану повного й незалежного розслідування авіакатастрофи.

Відповідна заява опублікована на сайті Міністерства закордонних справ України.

“Ми вітаємо передачу бортових самописців рейсу PS752 до французького Бюро з розслідування й аналізу безпеки цивільної авіації. Цей крок є давно очікуваним, хоча й лише одним з кроків в напрямку завершення технічного розслідування”, - йдеться у повідомленні.

Водночас міжнародна група наголосила на вимозі до Ірану провести повне, прозоре та незалежне технічне розслідування, яке б відповідало міжнародним стандартам.

“Міжнародна група продовжуватиме наполегливу роботу задля забезпечення прозорості, відповідальності та справедливості, включаючи виплату компенсацій сім’ям жертв цієї жахливої трагедії”, - підкреслюється в заяві.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) 18 липня отримало від Ірану для розшифровки "чорні скриньки" збитого літака МАУ.

Фото: АА