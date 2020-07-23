У Румунії знову антирекорд COVID-19 - понад тисяча хворих за добу

Румунська влада зареєструвала за минулу добу 1 112 нових випадків захворювання на коронавірусу (COVID-19), що є рекордом для країни з початку пандемії.

Про це повідомляє Romania-Insider.

"У Румунії зареєстрували 1 112 випадків нових коронавірусу за минулі 24 години. Таким чином, станом на 23 липня загальна кількість випадків становить 41 275", - йдеться у повідомленні.

Добова кількість нових випадків COVID-19 є рекордною для країни з початку пандемії.

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Зазначається, що вже 27 649 пацієнтів одужали й були виписані з лікарень. Водночас за минулу добу загинуло 25 людей, а загальна кількість летальних випадків у Румунії сягає 2 126 осіб.

Минуло тижня стало відомо, що уряд Румунії на 30 днів продовжив дію режиму надзвичайної ситуації через збільшення випадків захворювання на коронавірус COVID-19 у країні.

Фото: OCTAV GANEA/INQUAM PHOTOS