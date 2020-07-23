Кількість заражених коронавірусом у Росії перевищила 790 тисяч

Упродовж минулої доби у Російській Федерації було зафіксовано 5 830 нових випадків інфікування коронавірусом, загальне їх число збільшилося до 793 720-ти.

Це випливає з інформації на сайті стопкоронавирус.рф.

За середу найбільша кількість нових випадків COVID-19 була виявлена у Москві (608 осіб), Свердловській (249) і Нижегородській (202) областях та Ханти-Мансійському АО (198).

З початку епідемії від COVID-19 в Росії померло 12 873 пацієнта, за добу - 147. Одужали за минулу добу 8 246 осіб, всього з початку поширення коронавірусу - 579 295.

Також повідомляється, що в Росії вперше офіційно зареєстровано випадок повторного зараження коронавірусом. У Володимирській області повторно інфікувався один з медиків.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 15 398 312 випадків зараження коронавірусом, включаючи 630 748 летальних, одужали 9 372 972 особи.