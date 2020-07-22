Кількість померлих від COVID-19 у Росії перевищила 12,7 тисячі
Це випливає з інформації на сайті стопкоронавирус.рф.
Згідно з представленими даними за минулу добу в країні одужали 9652 особи, загалом із початку поширення коронавірусу - 571 049.
За 21 липня найбільшу кількість нових випадків коронавірусу виявили у Москві (638 осіб), Свердловській області (234), Ханти-Мансійському АО (221) і Нижегородській області (217).
У Міноборони РФ заявили про готовність вакцини від COVID-19, що розробляється російськими військовими вірусологами спільно з Національним дослідним центром епідеміології та мікробіології імені Гамалеї.
При цьому, як повідомляли раніше ЗМІ, ліки від коронавірусу в Росії випробовують, порушуючи етичні норми, а також, ймовірно, й існуючі закони.
Напередодні джерела агентства Bloomberg повідомили, що до експериментальної вакцини від центру Гамалеї з квітня мали доступ сотні людей з політичної і бізнес-еліти Росії. МОЗ відповів, що вакцина тестувалася лише на добровольцях, офіційно включених у випробування.
За даними Worldometer, у світі підтверджено 15 107 950 випадків зараження коронавірусом, включаючи 619 817 летальних, одужали 9 128 357 осіб.
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