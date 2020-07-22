Авіакомпанії просять Штати та ЄС ввести спільну програму тестування на COVID-19

Великі авіакомпанії звернулися до Вашингтона і Брюсселя з проханням про спільну програму тестування на коронавірус, щоб відновити подорожі між США і Європою.

Про це повідомляє ВВС.

«З огляду на беззаперечну важливість трансатлантичних авіаперевезень для світової економіки, а також для економічного відновлення нашого бізнесу, ми вважаємо вкрай важливим знайти спосіб поновити повітряні перевезення між США і Європою», - йдеться в листі авіакомпаній.

British Airways і United Airlines входять до списку авіакомпаній, які підписали лист, спрямований віцепрезиденту США Майку Пенсу й Ілве Йоханссон, комісару з питань внутрішніх справ ЄС.

«Ми розуміємо, що тестування пов'язане з низкою проблем, проте ми вважаємо, що експериментальна програма тестування на трансатлантичному ринку може стати чудовою можливістю для уряду і промисловості працювати разом», - йдеться в листі.

Наразі подорожі між Європою і США значною мірою заборонені на тлі пандемії коронавірусу.

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