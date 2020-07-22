Трамп очікує, що вакцина від COVID-19 скоро буде, але поки готується до гірших часів

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що робота над створенням вакцини проти COVID-19 принесе гарні результати уже незабаром, однак попередив, що перед цим доведеться пережити важчі часи.

Про це він заявив у вівторок, під час першого за останні місяці брифінгу в Білому домі, присвяченому боротьбі з коронавірусом, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що ми матимемо дуже хороші результати. Ми вже проводимо тестування. Ніхто не думав, що це можливо (так скоро - ред.)", - заявив Трамп, коментуючи процес створення вакцини від коронавірусної хвороби.

У цьому зв'язку він висловив сподівання на дуже скорий результат.

"Гадаю, ви побачите дещо впродовж достатньо короткого періоду – можливо, в дуже короткий проміжок часу, що пов'язане з терапією та вакцинами", - додав американський президент.

Водночас, глава Білого дому зазначив, що країні, яка переживає черговий пік захворюваності, треба готуватися до нелегких часів.

"Напевно, на жаль, буде гірше перед тим, як ситуація полегшиться. Не люблю говорити такі речі, але це так",- зазначив президент.

У цьому зв'язку він закликав американців носити маски, дотримуватися правил соціального дистанціонування та мити руки, а молодь – уникати відвідування барів та інших подібних закладів.

Нагадаємо: наразі у США виявлено 3,897 млн хворих на COVID-19 осіб.