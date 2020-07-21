У США підтвердили вже 140 тисяч смертей від COVID-19

Статистика захворюваності продовжує долати нові антирекорди в США - в понеділок офіційно підтверджено, що внаслідок інфікування COVID-19 вже померли понад 140 тисяч американців.

Про це свідчать дані Університету медицини імені Джонса Гопкінса.

Відповідно до статистики цього медичного закладу, станом на вечір понеділка у США підтверджено 140 957 летальних випадків, пов'язаних із COVID-19 від початку епідемії.

Загалом коронавірусом інфіковані вже 3,825 млн американців. При цьому одужали щонайменше 1,131 млн осіб.

Як відомо, Сполучені Штати посідають першу сходинку у світі за кількістю підтверджених випадків COVID-19. Далі йдуть Бразилія, Індія, Росія й Південна Африка.

Загалом у світі коронавірусом інфіковані понад 14,655 млн людей. 609,1 тис. пацієнтів померли, водночас понад 8,227 млн одужали.