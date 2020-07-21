У США підтвердили вже 140 тисяч смертей від COVID-19
Укрінформ
Статистика захворюваності продовжує долати нові антирекорди в США - в понеділок офіційно підтверджено, що внаслідок інфікування COVID-19 вже померли понад 140 тисяч американців.
Про це свідчать дані Університету медицини імені Джонса Гопкінса.
Відповідно до статистики цього медичного закладу, станом на вечір понеділка у США підтверджено 140 957 летальних випадків, пов'язаних із COVID-19 від початку епідемії.
Загалом коронавірусом інфіковані вже 3,825 млн американців. При цьому одужали щонайменше 1,131 млн осіб.
Як відомо, Сполучені Штати посідають першу сходинку у світі за кількістю підтверджених випадків COVID-19. Далі йдуть Бразилія, Індія, Росія й Південна Африка.
Загалом у світі коронавірусом інфіковані понад 14,655 млн людей. 609,1 тис. пацієнтів померли, водночас понад 8,227 млн одужали.