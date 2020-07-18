Трамп - проти обов'язкового носіння масок у США
Укрінформ
Президент США Дональд Трамп не хоче наказувати американцям носити маски для стримування поширення коронавірусу.
Про це повідомляє ВВС.
«Трамп сказав, що він не згоден з національним мандатом носіння маски, кажучи, що у людей має бути певна свобода», - йдеться у повідомленні.
Президент і раніше опирався носінню масок, минулої суботи він вперше публічно надів її.
Заява Трампа прозвучала після того, як головний фахівець з інфекційних захворювань у країні, доктор Ентоні Фаучі, закликав губернаторів штатів і представників місцевих органів влади «як можна суворіше» змушувати людей носити маски.
Як зазначає видання, носіння масок стало дуже політизованим в США. Більшість губернаторів штатів наразі наказують носити маски на відкритому повітрі, а не за власним вибором.
Фото: The White House