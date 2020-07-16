Трампа номінують перед тисячним натовпом попри пандемію

Попри рекордні показники захворюваності на COVID-19 у Флориді керівництво Республіканської партії прийняло рішення зібрати конвенцію (партійні збори) для оголошення Дональда Трампа єдиним кандидатом від партії на виборах президента.

Чисельність присутніх буде зменшена, повідомляє The Hill.

"Присутність на конвенції в Джексонвіллі (штат Флорида) буде обмежена лише до кількості офіційних делегатів впродовж перших трьох днів", - пише видання із посиланням на офіційний лист голови Республіканського національного комітету Ронни Ромні Макденіел.

Таким чином, у перші три дні кількість присутніх на партійних зборах не перевищуватиме 2,5 тис. людей. На четвертий день, коли Дональд Трамп має офіційно прийняти номінацію Республіканської партії, делегатам буде дозволено привести до одного гостя, крім того, захід буде дозволено відвідати заступникам делегатів. Це означає, що в одному місці зберуться приблизно 6-7 тис. людей.

Як зазначається в листі Макденіел, заходи проходитимуть як на відкритому майданчику, так і в приміщеннях.

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Як повідомлялося, Флорида наразі вважається одним зі світових центрів поширення коронавірусу. Так, останніми днями в цьому штаті виявляють від 10 до 15 тис. нових хворих із COVID-19 щодоби. Станом на середу у Флориді зафіксовано понад 300 тис. випадків захворювання. Загалом, у США підтверджено 3,499 млн випадків коронавірусу.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 13 706 323 випадки зараження коронавірусом, включаючи 587 144 летальні, одужали 8 166 478 осіб.