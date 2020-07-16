Трамп змінив керівника виборчого штабу
Про це повідомляє BBC.
"Трамп заявив, що Біл Степін, керівник польового штабу під час його кампанії 2016 року, замінить Бреда Парскале", - йдеться у повідомленні.
Парскале, якого у штабі Трампа звинувачували у поганій відвідуваності зустрічі Трампа з виборцями в Оклахомі минулого місяця, залишиться на посаді старшого радника штабу.
Опитування громадської думки показують, що Трамп відстає від свого конкурента з Демократичної партії Джо Байдена.
У заяві Трампа з приводу заміни керівника штабу зазначається: "Бред Парскале, який був зі мною з дуже давніх часів та керував стратегіями щодо цифрових даних, залишиться старшим радником передвиборчої кампанії".
Як повідомляв Укрінформ, президентські вибори у США заплановані на 3 листопада. Основними конкурентами наразі вважаються Джо Байден та Дональд Трамп.
Фото: politico