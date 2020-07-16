Трамп змінив керівника виборчого штабу

Президент США Дональд Трамп призначив новим керівником своєї передвиборчої кампанії Біла Степіна.

Про це повідомляє BBC.

"Трамп заявив, що Біл Степін, керівник польового штабу під час його кампанії 2016 року, замінить Бреда Парскале", - йдеться у повідомленні.

Парскале, якого у штабі Трампа звинувачували у поганій відвідуваності зустрічі Трампа з виборцями в Оклахомі минулого місяця, залишиться на посаді старшого радника штабу.

Опитування громадської думки показують, що Трамп відстає від свого конкурента з Демократичної партії Джо Байдена.

Читайте також: Трамп і Байден виграли праймеріз у Луїзіані

У заяві Трампа з приводу заміни керівника штабу зазначається: "Бред Парскале, який був зі мною з дуже давніх часів та керував стратегіями щодо цифрових даних, залишиться старшим радником передвиборчої кампанії".

Як повідомляв Укрінформ, президентські вибори у США заплановані на 3 листопада. Основними конкурентами наразі вважаються Джо Байден та Дональд Трамп.

Фото: politico