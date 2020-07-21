У світі зафіксували понад 14,8 мільйона випадків коронавірусу

У світі зафіксували понад 14,8 мільйона випадків коронавірусу

Укрінформ
Станом на 21 липня у світі від коронавірусної хвороби COVID-19 померла 613 341 особа, одужали 8 911 270 людей, підтверджено 14 858 918 випадків захворювання.

Про це свідчать дані сайту Worldometer.

Лідером за кількістю випадків захворювання залишаються США – 3 961 429 випадків, у Бразилії зафіксовано 2 121 645 хворих, Індії – 1 156 189, в РФ – 777 486.

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За кількістю жертв пандемії також лідирують США - 143 834 летальні випадки.

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