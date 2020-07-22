Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду

Парламент Молдови не зміг відправити у відставку уряд, очолюваний прем'єр-міністром Іоном Кіку, оскільки більшість депутатів проголосували проти вотуму недовіри Кабміну.

Про це повідомляє TV8.

"Вотум недовіри проти уряду Іона Кіку не набрав необхідної кількості голосів для відставки кабміну", - йдеться в повідомленні.

За відставку уряду проголосували 46 депутатів, а необхідно набрати 51 голос.

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Відзначається, що проти відставки Кабміну проголосували депутати Партії соціалістів і Демократичної партії. Незалежний депутат Олександр Олійник утримався. За відставку уряду проголосували депутати PAS, DA, Pro Moldova, Şor - всього 46 голосів.

Нагадаємо: 16 липня фракції партії Платформи DA і PAS ініціювали вотум недовіри уряду Кіку. Опозиція заявила, що він не справляється з управлінням ситуацією в країні, пандемічною кризою і викликаними нею економічними складнощами.