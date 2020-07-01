У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину

Конституційний суд Молдови визнав таким, що суперечить Основному закону штраф від 22,5 тис. леїв (35 тис. гривень) за порушення карантину в умовах епідемії COVID-19.

Про це повідомляє NewsMaker із посиланням на главу КС Молдови Домніка Маноле.

«Конституційний суд 30 червня визнав таким, що суперечить Конституції, положення Кодексу про правопорушення, згідно з якими за порушення режиму карантину в Молдові передбачено штраф від 22,5 тис. леїв», - ідеться в повідомленні.

КС вирішив, що для визначення розміру штрафів має використовуватися стаття 34 Кодексу про правопорушення, згідно з якою штрафи для фізичних осіб не можуть бути вищими за 2,5 тис. леїв (3900 тис. гривень).

Рішення КС є остаточним і не підлягає оскарженню.

Як повідомлялося, через епідемію коронавірусу в Молдові запровадили надзвичайний стан. Громадяни зобов'язані носити маски у громадських приміщеннях, дотримуючись дистанції не менше 1 м. Також заборонено збиратися в громадських місцях групами більше трьох осіб. У країні закриті дитячі майданчики, басейни та розважальні заклади.