У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
Про це повідомляє NewsMaker із посиланням на главу КС Молдови Домніка Маноле.
«Конституційний суд 30 червня визнав таким, що суперечить Конституції, положення Кодексу про правопорушення, згідно з якими за порушення режиму карантину в Молдові передбачено штраф від 22,5 тис. леїв», - ідеться в повідомленні.
КС вирішив, що для визначення розміру штрафів має використовуватися стаття 34 Кодексу про правопорушення, згідно з якою штрафи для фізичних осіб не можуть бути вищими за 2,5 тис. леїв (3900 тис. гривень).
Рішення КС є остаточним і не підлягає оскарженню.
Як повідомлялося, через епідемію коронавірусу в Молдові запровадили надзвичайний стан. Громадяни зобов'язані носити маски у громадських приміщеннях, дотримуючись дистанції не менше 1 м. Також заборонено збиратися в громадських місцях групами більше трьох осіб. У країні закриті дитячі майданчики, басейни та розважальні заклади.