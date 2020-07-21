Штати призначили $5 мільйонів винагороди за судового чиновника режиму Мадуро

Державний департамент США призначив мільйонну винагороду за інформацію про голову Верховного трибуналу Венесуели, який за гроші впливає на судові процеси, сприяє масштабній корупції режиму Мадуро та заважає відновленню демократії.

Про це йдеться в заяві державного секретаря США, текст якої має у своєму розпорядженні Укрінформ.

"Сьогодні я оголошую винагороду до $5 млн за інформацію, яка призвела би до арешту та/або обвинувального вироку проти венесуельця Майкеля Хосе Морено Переса за участь у транснаціональній організованій злочинності", - йдеться в документі.

Крім того, повідомляється про введення санкцій проти Морено Переса та його дружини через їх причетність до масштабної корупції.

"Це підтверджує відданість США боротьбі з корупцією й транснаціональною організованою злочинністю у Венесуелі. США продовжують стояти з народом Венесуели у їх боротьбі з корупцією та мирному відновленні демократії", - підкреслив Помпео.

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Морено Перес з 2014 року обіймає посаду голови Верховного трибуналу Венесуели та відіграє впливову роль у режимі Мадуро. За інформацією Держдепартаменту США, він особисто приймав хабарі, у тому числі гроші та майно, щоби змінити результат цивільних і кримінальних справ у країні. Крім того, Пересу інкримінуються злочини що відмивання грошей у великих масштабах.

Ярослав Довгопол