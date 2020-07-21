Штати призначили $5 мільйонів винагороди за судового чиновника режиму Мадуро
Про це йдеться в заяві державного секретаря США, текст якої має у своєму розпорядженні Укрінформ.
"Сьогодні я оголошую винагороду до $5 млн за інформацію, яка призвела би до арешту та/або обвинувального вироку проти венесуельця Майкеля Хосе Морено Переса за участь у транснаціональній організованій злочинності", - йдеться в документі.
Крім того, повідомляється про введення санкцій проти Морено Переса та його дружини через їх причетність до масштабної корупції.
"Це підтверджує відданість США боротьбі з корупцією й транснаціональною організованою злочинністю у Венесуелі. США продовжують стояти з народом Венесуели у їх боротьбі з корупцією та мирному відновленні демократії", - підкреслив Помпео.
Морено Перес з 2014 року обіймає посаду голови Верховного трибуналу Венесуели та відіграє впливову роль у режимі Мадуро. За інформацією Держдепартаменту США, він особисто приймав хабарі, у тому числі гроші та майно, щоби змінити результат цивільних і кримінальних справ у країні. Крім того, Пересу інкримінуються злочини що відмивання грошей у великих масштабах.
Ярослав Довгопол