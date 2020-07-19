У Білорусі виявили одного з найбільш розшукуваних злочинців світу
Про це повідомляє видання The Insider.
"Одного з найбільш розшукуваних злочинців у світі виявили у Білорусі", - йдеться у заголовку матеріалу видання.
Згідно з даними журналістів, Марсалек пов'язаний не лише з фінансовими махінаціями, а й з російським ПВК в Лівії, а також тісно контактує з російськими спецслужбами.
Ім'я втікача виявили у базі перетину кордону в Білорусі. За дві години після приземлення у Мінську приватний літак Марсалека вилетів до Вітебська.
Розслідувачі дізнались, що протягом останніх 10 років Марсалек здійснив понад 60 поїздок до РФ.
Шахрай з 2015 року реалізовує проєкти в Лівії, включаючи інвестиції у Лівійську цементну компанію, та активно взаємодіяв з російськими радниками та європейськими чиновниками при обговоренні планів гуманітарного відновлення у Лівії.
Фото: theins.ru