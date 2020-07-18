Німецька поліція заарештувала чоловіка, який раніше роззброїв чотирьох копів

Німецька поліція заарештувала чоловіка, який раніше роззброїв чотирьох копів

Укрінформ
Поліція німецького міста Оффенбург заарештувала після кількох днів розшуку чоловіка, який відібрав у їх колег 4 пістолети.

Про це правоохоронці повідомляють на своєму сайті.

"Після кількох днів розшуку поліція успішно заарештувала 31-річного Іва Рауша, який ховався у лісі біля Оппенау. У нього було вилучено чотири одиниці вогнепальної зброї", - йдеться у дописі.

Рауш, минулої неділі погрожуючи чотирьом працівникам поліції власною вогнепальною зброєю, відібрав у них чотири службові пістолети.

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Чоловік, який у 15-річному віці був умовно засуджений за крамолу (належав до організації радикального спрямування, яка виступала з антисемітськими заявами, використовувала свастику та символи СС), без постійного місця проживання, втік після цього у ліс. У пошуках поліції допомагали експерти із виживання, психологи та місцеві лісники, адже чоловік має навички виживання в дикій природі. 

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