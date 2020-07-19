У Білорусі виявили вже понад 66 тисяч випадків коронавірусу

У Білорусі станом на 19 липня зареєстровано 66 095 випадків захворювання на хворобу COVID-19.

Про це пише Tut.by.

"У Білорусі станом на 19 липня зареєстровано 66 095 випадків з позитивним тестом на COVID-19", - про це повідомляється у телеграм-каналі МОЗ Білорусі.

У Білорусі станом на 19 липня одужали та виписані 58 204 пацієнти, у яких раніше був підтверджений діагноз хвороби COVID-19.

За весь період поширення пандемії на території країни померли 499 пацієнтів.

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Згідно з даними сервісу Worldometers, загальна кількість інфікованих COVID-19 у світі станом на середину дня 19 липня становила 14 454 023 особи. Кількість смертельних випадків - 605 619. Одужав 8 637 761 пацієнт.