Міністра оборони Молдови на військових навчаннях "атакувала" риба

У Молдові під час військових навчань риба застрибнула у БТР, де перебував глави міноборони країни Александр Пинзар.

Відео цього моменту міністр опублікував у Facebook.

На записі видно, що глава міноборони їде по воді на БТР з відкритим люком. Він повертає голову в бік, у цей момент з води вистрибує величезна рибина і пролітає поряд із його обличчям.

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"Було несподівано, навіть смішно. Визнаю, що я не великий шанувальник риболовлі, але бажаю всім рибалкам, щоб їм так само щастило з уловом, як пощастило мені", - прокоментував допис Пинзар.