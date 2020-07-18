Кількість випадків коронавірусу в світі перевищила 14 мільйонів

Станом на ранок 18 липня, в світі зафіксовано 14 194 726 випадків коронавірусу, з них 599 423 летальних і 8 470 327 випадків одужання.

Про це свідчать дані Worldometer.

Зокрема, за нову добу зафіксовано 14 973 нових випадків, більшість з яких припадають на Мексику (7 257), Болівію (1 946), Пакистан (1 917) і Казахстан (1 808).

Також за сьогодні в світі від ускладнень загинули 886 осіб, з них 736 у Мексиці і 65 в Болівії.

У США все ще зареєстровано найбільше число випадків коронавірусу - 3 770 012, на другому місці антирейтингу Бразилія - ​​2 048 697, на третьому Індія - 1 040 746.

Фото: ЕРА