Хакери РФ намагалися вкрасти дані щодо вакцини проти COVID-19

Хакери групи APT29, яка пов’язана з російською розвідкою, намагалися вкрасти у дослідницьких центрах Великої Британії, Канади й США дані щодо розробки вакцини проти коронавірусу (COVID-19).

Про це йдеться у звіті Національного центру кібербезпеки Великої Британії (NCSC).

"Впродовж 2020 року APT29 здійснювали атаки на кілька організацій у Великій Британії, Канаді й США, які займаються розробкою вакцини проти COVID-19", - йдеться у звіті.

За даними NCSC, хакери, ймовірно, мали намір викрасти інформацію й інтелектуальну власність щодо розробки й тестування вакцин проти коронавірусу.

Зазначається, що російські хакери використовували різні техніки й інструменти, зокрема, шкідливе програмне забезпечення типу WellMess та WellMail, коли здійснювали атаки на урядові, дипломатичні, неурядові, медичні, енергетичні відомства для збору розвідувальних даних.

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Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що російська влада намагалася втрутитися у парламентські вибори у Великій Британії у 2019 році.