Хакери РФ намагалися вкрасти дані щодо вакцини проти COVID-19
Про це йдеться у звіті Національного центру кібербезпеки Великої Британії (NCSC).
"Впродовж 2020 року APT29 здійснювали атаки на кілька організацій у Великій Британії, Канаді й США, які займаються розробкою вакцини проти COVID-19", - йдеться у звіті.
За даними NCSC, хакери, ймовірно, мали намір викрасти інформацію й інтелектуальну власність щодо розробки й тестування вакцин проти коронавірусу.
Зазначається, що російські хакери використовували різні техніки й інструменти, зокрема, шкідливе програмне забезпечення типу WellMess та WellMail, коли здійснювали атаки на урядові, дипломатичні, неурядові, медичні, енергетичні відомства для збору розвідувальних даних.
Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що російська влада намагалася втрутитися у парламентські вибори у Великій Британії у 2019 році.