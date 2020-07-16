Лондон звинуватив Москву у втручанні в вибори

Російська влада намагалася втрутитися у парламентські вибори у Великій Британії у 2019 році.

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Великої Британії Домініка Рааба, повідомляє The Guardian.

"На основі глибокого аналізу уряд встановив, що російські сили прагнули втрутитися у загальні вибори 2019 року через поширення незаконно отриманих урядових документів", - заявив Рааб.

Він додав, що конфіденційні урядові документи щодо вільної торгівлі між Великою Британією та США були незаконно отримані РФ перед виборами й злиті в Інтернеті через соціальну платформу Reddit.

За словами міністра, нині триває розслідування кримінальної справи з цього питання.

Зазначається, що це перший випадок, коли британській міністр публічно визнав, що Кремль намагався втрутився в демократичні процеси в країні.

Як повідомлялося, Комітет із питань розвідки й безпеки Палати громад Великої Британії (ISC) схвалив публікацію доповіді про втручання Росії у внутрішні справи Британії до 22 липня.

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