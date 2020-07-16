У Польщі за добу - 333 випадки COVID-19

За минулу добу в Польщі виявили 333 нові випадки інфікування коронавірусом, 11 осіб померли.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

Зазначається, що загальна кількість інфікованих у Польщі зросла до 39 054, а тих, хто вилікувався, - до 28 928. Померли 1605 інфікованих.

Mamy 333 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (89), małopolskiego (60), łódzkiego (38), mazowieckiego (37), podkarpackiego (36), dolnośląskiego (26), wielkopolskiego (20), kujawsko-pomorskiego (6), lubelskiego (4), lubuskiego (4), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) July 16, 2020

У лікарнях країни перебувають 1550 пацієнтів з коронавірусом, 90 496 осіб зараз на домашньому карантині, 9 778 осіб - під епідеміологічним наглядом.

На цей час у Польщі проведено близько 1,9 млн тестів на коронавірус, зокрема за останню добу - понад 25 тисяч.

Найбільші осередки COVID-19 й далі зберігаються на півдні Польщі. Зокрема, у Сілезькому воєводстві за останню добу зафіксовано 89 нових випадків інфікування, у Малопольському воєводстві – 60.

Як повідомлялося, з 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення. З 1 липня відновлено авіасполучення між Польщею та Україною. Між країнами також відновлено автобусне сполучення.

Фото: АА