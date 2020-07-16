У Польщі вбили українку, злочинцю загрожує довічне
Укрінформ
У місті Пулави Люблінського воєводства (південний схід Польщі) 45-річний громадянин Молдови вбив 26-річну українку.
Вбивцю затримала місцева поліція, йому загрожує довічне ув’язнення, інформує пресслужба поліції Люблінського воєводства.
Трагедія сталася 14 липня близько 11:30 (за київським часом). Поліція отримала повідомлення, що на одній з вулиць міста чоловік застосовує силу проти жінки і намагається її затягнути до будинку. Після прибуття на місце правоохоронці виявили в одному з будинків закривавлену жінку і затримали чоловіка. Попри спроби, медикам не вдалося врятувати жінку.
Із затриманою особою проводяться слідчі дії.
Фото: lubelska.policja.gov.pl/