У Польщі вбили українку, злочинцю загрожує довічне

У місті Пулави Люблінського воєводства (південний схід Польщі) 45-річний громадянин Молдови вбив 26-річну українку.

Вбивцю затримала місцева поліція, йому загрожує довічне ув’язнення, інформує пресслужба поліції Люблінського воєводства.

Трагедія сталася 14 липня близько 11:30 (за київським часом). Поліція отримала повідомлення, що на одній з вулиць міста чоловік застосовує силу проти жінки і намагається її затягнути до будинку. Після прибуття на місце правоохоронці виявили в одному з будинків закривавлену жінку і затримали чоловіка. Попри спроби, медикам не вдалося врятувати жінку.

Як встановлено, 26-річна українка упродовж певного часу мешкала і працювала у Пулавах.

Із затриманою особою проводяться слідчі дії.

Фото: lubelska.policja.gov.pl/