У Туреччині другий день фіксують менше як тисячу випадків COVID-19

Другий день поспіль у Туреччині кількість нових випадків інфікування COVID-19 - менше тисячі і на сьогодні становить 947.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Другий день показник (нових випадків - ред.) нижче тисячі. Кількість нових пацієнтів, які одужали, більше, ніж число нових випадків. Пневмонія протягом трьох днів не спостерігалася в Малатьї, Трабзоні, Кілісі, Ялові, Байбурті та Ардахані», - повідомив міністр.

Так, за минулу добу було виявлено 947 нових випадків захворювання на коронавірус, зроблено більше 42 тисяч тестів. 17 людей померли, 1013 одужали.

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Загалом за весь час було виявлено майже 216 тисяч випадків інфікування, зроблено більше 4,1 млн тестів. Померли 5419 людей, одужали більше 197,7 тис. У реанімації перебувають 1206 пацієнтів, з них 401 інтубований.

Фото: АА