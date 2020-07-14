США планують нові санкції проти Китаю

Офіційний Вашингтон налаштований вплинути на агресивну експансію КНР у регіоні Південно-Китайського моря, у тому числі шляхом запровадження нових індивідуальних або секторальних санкцій.

Про це заявив у вівторок під час онлайн-конференції, організованої Центром стратегічних та міжнародних досліджень, помічник держсекретаря США у справах Східної Азії й Тихого океану Девід Стілвелл, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Нічого не знімається з порядку денного", - підкреслив представник Держдепу, коментуючи запитання щодо можливості введення нових санкцій США проти Китаю.

Він зауважив, що Пекін використовує китайські державні ресурси в якості "тарана", щоби домогтися панівного впливу в регіоні. Тому, за його словами, у Вашингтоні не виключають введення цільових обмежень для фізичних та юридичних осіб Китаю.

"Це мова, яку китайці розуміють, – демонстративні та відчутні кроки", - підкреслив представник зовнішньополітичного відомства США.

Напередодні офіційний Вашингтон відкинув територіальні претензії Китаю на офшорні зони Південно-Китайського моря. У цьому зв'язку держсекретар США Майкл Помпео заявив, що США посилять свою політику для протидії претензіям Пекіна відповідно до міжнародного права.