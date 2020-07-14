Фейгін: у США не визнають легітимність "обнулення" Путіна

У США не визнають легітимність поправок до конституції Росії, що дають змогу чинному президенту Володимиру Путіну знову балотуватися на пост глави держави.

Таку думку висловив адвокат і російський політичний діяч Марк Фейгін в ефірі програми "На самом деле: Россия" з Марією Строєвою на телеканалі "Дім".

"Те, що влада вдає видимість законності та саму себе програмує на легітимність, навіть через ось це обнулення, прийняте як поправка... це нікого не переконує. Наприклад, у США відповідний профільний комітет Конгресу не визнає легітимність Путіна. І кажуть, що після цих поправок взагалі більше нема про що говорити. До цього кульгало все, а тепер ми не сприймаємо його як легітимну особу", - заявив Фейгін.

Як повідомлялося, 25 червня - 1 липня в Росії й окупованому нею Криму проходило голосування щодо внесення поправок до конституції РФ, одна з яких стосується "обнулення" президентських термінів Путіна, що дає змогу йому брати участь у виборах ще двічі.

3 липня Путін підписав указ "Про офіційне опублікування Конституції Російської Федерації з внесеними в неї поправками". Поправки набрали чинності наступного дня.