В Італії поменшало нових випадків COVID-19 за добу

Протягом останньої доби в Італії зафіксували менше нових випадків коронавірусної хвороби у порівнянні з попереднім днем.

Про це повідомляє ANSA.

"Протягом останніх 24 годин в Італії зафіксовано 169 нових випадків COVID-19 у порівнянні з 234 вчора. Померлих - 13 проти дев'яти вчора", - йдеться у повідомленні.

Від початку епідемії загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Італії сягнула 243 230, у тому числі 34 967 летальних. Водночас одужали 195 106 пацієнтів.

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Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано понад 13 млн 134 тис. випадки коронавірусу, померли понад 573,3 тис. осіб, одужали більш як 7 млн 659 тис.