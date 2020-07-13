У Польщі за добу виявили 299 випадків COVID-19, п’ять - летальні

За минулу добу у Польщі виявлено 299 нових випадків інфікування коронавірусом, 5 осіб померли.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

Як інформується, загальна кількість інфікованих у Польщі зросла до 38 190, а тих, хто вилікувався, - до 27 515. Померло 1576 інфікованих.

У лікарнях країни перебуває 1640 пацієнтів з коронавірусом, 85 610 людей зараз на домашньому карантині, 9 138 осіб - під епідеміологічним наглядом.

На цей час у Польщі проведено понад 1,8 млн тестів на коронавірус, зокрема за останню добу - понад 15,7 тисячі.

Глава МОЗ Польщі Лукаш Шумовський під час пресконференції у понеділок заявив, що кількість інфікованих “ставатиме усе меншою, а дані - кращими”. Він зазначив, що найближчим часом, кількість інфікованих у країні варіюватиме у проміжку 200-300 осіб. І хоча з’являтимуться нові вогнища, система МОЗ країни має навички швидко опановувати ситуацію.

Як повідомлялося, з 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення. З 1 липня відновлено авіасполучення між Польщею та Україною. Між країнами також відновлено автобусне сполучення.