Хорватія ввела масковий режим у транспорті й закритих приміщеннях

У Хорватії відсьогодні є обов’язковим носіння захисних масок і дотримання соціальної дистанції у закритих приміщеннях і транспорті.

Про це повідомив у Twitter посол України у Хорватії Василь Кирилич.

«З 13.07. у Хорватії обов‘язковою вимогою є носіння захисних масок і дотримання соціальної дистанції у закритих просторах - торговельних центрах, громадському транспорті, кафе, ресторанах. Здійснюватиметься нагляд уповноважених органів за дотриманням цих вимог», - написав дипломат.

З 13.07. у Хорватії обов‘язковою вимогою є носіння захисних масок і дотримання соціальної дистанції у закритих просторах - торговельних центрах, громадському транспорті, кафе, ресторанах. Здійснюватиметься нагляд уповн.органів за дотриманням цих вимог. pic.twitter.com/INUF9euw0S — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) July 13, 2020

Як повідомлялося, Інститут охорони здоров'я Хорватії 10 липня прийняв рішення про те, що усі громадяни третіх країн, які мають підставу на в’їзд до Республіки Хорватія з особистих невідкладних причин (наприклад, мають приватну власність в Хорватії) повинні пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію. Самоізоляція може бути скорочена до 7 днів, якщо особа за власні кошти через сім днів після прибуття в Хорватію здасть ПЛР-тест та отримає негативний результат.

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Особи, які в’їжджають в Республіку Хорватія з туристичною метою, або іншою діловою метою та заради навчання, можуть в’їхати до Хорватії без обов’язкової 14-денної самоізоляції, за умови пред’явлення негативного результату ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин (рахуючи від часу взяття забору до прибуття на прикордонний перехід) або з обов’язковою 14-денною самоізоляцією за відсутності ПЛР-тесту.