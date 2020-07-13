У Росії кількість випадків COVID-19 перевищила 732 тисячі

Упродовж минулої доби у Російській Федерації виявили 6511 нових випадків зараження коронавірусом, загальна їхня кількість зросла до 732547.

Це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.

Найбільше нових випадків коронавірусної інфекції за добу виявлено в Москві (672 людини), Петербурзі (291), Ханти-Мансійському АО (270), Алтайському краї (235) і Свердловській області (218).

З початку епідемії від COVID-19 у Росії померли 11422 особи, за минулу добу - 104 пацієнти. Одужали 2960 осіб, всього з початку епідемії - 503168.

Як повідомляли минулого тижня опозиційні російські ЗМІ, в порівнянні зі статистикою 2019 року, в російських регіонах значно зросла смертність у червні поточного року. Зокрема, в Петербурзі, Тульській області та Камчатському краї смертність у червні зросла більш ніж на 50%.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 13049106 випадків зараження коронавірусом, включаючи 571807 летальних, одужали 7591913 особи.