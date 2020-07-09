Суд взявся за справу про оскарження нових правил в’їзду українців до Росії

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо оскарження нових правил в’їзду до Російської Федерації для громадян України та призначив підготовче засідання на 21 липня.

Про це інформує пресслужба суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо оскарження постанови, якою було внесено зміни до порядку перетину громадянами України державного кордону з Російською Федерацією», - ідеться в повідомленні.

Зокрема, позивач просить суд визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів від 18 грудня 2019 року №1056 «Про дію окремих положень міжнародних договорів України з Російською Федерацією».

Як зазначається, відповідно до цього документа, з 1 березня 2020 року українцям заборонено в’їжджати, прямувати транзитом, перебувати та пересуватися територією Російської Федерації на підставі паспорта громадянина України або свідоцтва про народження для дітей до 16 років. Натомість для виїзду на територію РФ громадянам України потрібен закордонний паспорт.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче судове засідання у справі на 21 липня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 березня громадяни України можуть виїжджати до РФ лише із закордонним паспортом.