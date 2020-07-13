Worldometer нарахував у світі понад 13 мільйонів хворих

Кількість випадків інфікування коронавірусом у світі перевищила 13 мільйонів.

Такі дані наводить портал Worldometer.

За останніми даними його лічильника, кількість інфікованих у світі становить 13 млн 23 тис. 514 осіб.

Унаслідок хвороби померли 571 тис. 9 пацієнтів, одужали - 7 млн 573 тис. 589.

Лідерами за кількістю інфікованих залишаються США (3 412 502 випадки, у тому числі 137 тис. 782 летальних), Бразилія (1 млн 864 тис. 681 - і 72 тис. 100 відповідно) та Індія (879 тис. 466 - і 23 тис.187).

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 липня в Україні підтверджено 53 521 випадок COVID-19, за минулу добу виявлено 678 інфікованих. Загалом одужали 26 118 пацієнтів, продовжують хворіти 26 020 осіб, померли - 1383.