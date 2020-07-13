У Польщі за добу виявили 370 нових випадків COVID-19

Протягом минулої доби в Польщі підтверджено 370 нових випадків інфікування коронавірусом, три особи померли.

Про це повідомляє у Twitter міністерство охорони здоров’я Польщі.

Загальна кількість інфікованих у країні зросла до 37 891. Вилікувався 27 148 пацієнтів, помер 1571 особа.

W ciągu ostatniego tygodnia odnotowaliśmy zdecydowanie więcej przypadków osób które wyzdrowiały (3402) niż zachorowały (1941).



Mamy 370 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: wielkopolskiego (94), śląskiego (57), lubuskiego (48), podkarpackiego — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) July 12, 2020

Нині у лікарнях країни перебувають 1610 хворих з COVID-19, 86 168 поляків залишаються на домашньому карантині.

Від виявлення першого випадку в Польщі проведено близько 1,8 млн тестів на коронавірус, зокрема за останню добу - майже 18 тисяч.

Як повідомлялося, 13 червня Польща повністю відкрила кордони для громадян ЄС, а з 15-го - поновила міжнародне авіасполучення. З 1 липня відновлено авіасполучення між Польщею та Україною.