Азербайджан заявляє про двох загиблих у зіткненнях на кордоні з Вірменією

Про це повідомляє Міністерство оборони Азербайджану.

"У ході боїв двоє військовослужбовців Азербайджанської Армії загинули та п'ятеро були поранені. Підрозділи збройних сил Вірменії з метою захоплення наших позицій на Товузському напрямку азербайджано-вірменської державного кордону зробили спробу атаки з застосуванням артилерії. Унаслідок вжитих адекватних заходів противнику було завдано удару, його було відкинуто назад з завданням втрат", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, Азербайджан звинувачує підрозділи вірменських військових у артилерійському обстрілі на азербайджано-вірменському державному кордоні.

Міністерство оборони Вірменії натомість стверджує, що група азербайджанських військових спробувала перетнути державний кордон на позашляховику, але повернулася на свої позиції після попередження.