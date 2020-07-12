Азербайджан заявляє про двох загиблих у зіткненнях на кордоні з Вірменією

Азербайджан заявляє про двох загиблих у зіткненнях на кордоні з Вірменією

Укрінформ
Унаслідок бойових зіткнень на азербайджансько-вірменському кордоні загинули двоє військовослужбовців Збройних сил Азербайджану, п'ятеро азербайджанських військових отримали ушкодження.

Про це повідомляє Міністерство оборони Азербайджану.

"У ході боїв двоє військовослужбовців Азербайджанської Армії загинули та п'ятеро були поранені. Підрозділи збройних сил Вірменії з метою захоплення наших позицій на Товузському напрямку азербайджано-вірменської державного кордону зробили спробу атаки з застосуванням артилерії. Унаслідок вжитих адекватних заходів противнику було завдано удару, його було відкинуто назад з завданням втрат", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, Азербайджан звинувачує підрозділи вірменських військових у артилерійському обстрілі на азербайджано-вірменському державному кордоні.

Міністерство оборони Вірменії натомість стверджує, що група азербайджанських військових спробувала перетнути державний кордон на позашляховику, але повернулася на свої позиції після попередження.

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