Лідери Косово та Сербії домовилися, про що говоритимуть у Брюсселі

Президент Сербії Александар Вучич повідомив, що діалог з Косово триває, теми для майбутньої зустрічі сторін у Брюсселі 16 липня були узгоджені.

Про це інформує B92.

"Діалог під егідою ЄС триває після перерви тривалістю у двадцять місяців. Теми для зустрічі у Брюсселі у четвер також були узгоджені", - повідомив Вучич у своєму акаунті в Instagram.

Напередодні сьогоднішньої онлайн-зустрічі Вучич провів двосторонні консультації з Верховним представником ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозепом Борреллем та спеціальним представником ЄС з питань діалогу між Белградом та Приштіною Мірославом Лайчаком.

Як повідомлялося, Косово, колишній сербський автономний край, у січні 2008 року оголосило незалежність, яку підтримали США та більшість країн ЄС. Проте й досі це частково визнана держава, яка не є членом ООН. Водночас для Сербії вирішення питання Косова є важливою умовою для вступу до ЄC.

Сербія та Косово погодилися поновити переговори, перервані понад півтора року тому, заради перспективи набуття членства у Європейському Союзі. Переговори між двома сторонами розпочнуться з відеоконференції 12 липня та першої зустрічі в Брюсселі 16 липня.

Фото: Printskrin/ Instagram/ buducnostsrbijeav