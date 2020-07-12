У РФ заявляють, що завершили доклінічні дослідження вакцини проти COVID-19
Про це інформує РБК.
"Державний науковий центр вірусології та біотехнології "Вектор" успішно завершив доклінічні дослідження вакцини проти коронавірусу", - повідомила очільниця Росспоживнагляду Анна Попова.
Раніше генеральний директор центру "Вектор" Рінат Максютов заявив, що з 15 липня розпочнуться клінічні дослідження вакцини на людях.
"У червні ми завершуємо доклінічні дослідження ефективності та безпеки вакцин в тому мінімальному обсязі, необхідному для переходу на першу-другу фази клінічних досліджень сумарно на 300 добровольцях. І чекаємо на початок досліджень на добровольцях з 15 липня", — сказав чиновник.
Максютов додав, що реєстрація першого вакцинного засобу планується восени цього року з подальшим переходом до післяреєстраційних клінічних досліджень.
Як повідомлялося, у світі з початку пандемії COVID-19 виявили у 12 мільйонів 847 тисяч 293 осіб, з них 7 мільйони 483 тисячі 287 пацієнтів одужали, а 567 734 — померли від ускладнень.