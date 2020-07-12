У РФ заявляють, що завершили доклінічні дослідження вакцини проти COVID-19

Російський державний науковий центр вірусології та біотехнології "Вектор" успішно завершив доклінічні дослідження вакцини проти коронавірусу.

Про це інформує РБК.

"Державний науковий центр вірусології та біотехнології "Вектор" успішно завершив доклінічні дослідження вакцини проти коронавірусу", - повідомила очільниця Росспоживнагляду Анна Попова.

Раніше генеральний директор центру "Вектор" Рінат Максютов заявив, що з 15 липня розпочнуться клінічні дослідження вакцини на людях.

"У червні ми завершуємо доклінічні дослідження ефективності та безпеки вакцин в тому мінімальному обсязі, необхідному для переходу на першу-другу фази клінічних досліджень сумарно на 300 добровольцях. І чекаємо на початок досліджень на добровольцях з 15 липня", — сказав чиновник.

Максютов додав, що реєстрація першого вакцинного засобу планується восени цього року з подальшим переходом до післяреєстраційних клінічних досліджень.

Як повідомлялося, у світі з початку пандемії COVID-19 виявили у 12 мільйонів 847 тисяч 293 осіб, з них 7 мільйони 483 тисячі 287 пацієнтів одужали, а 567 734 — померли від ускладнень.