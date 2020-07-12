У Польщі наступного тижня стартують навчання армії США

У вівторок, 14 липня, почнуться нові навчання американської армії, в яких візьмуть участь і польські військові.

Про це повідомляє "Дзеркало Тижня" з посиланням на Міністерство національної оборони Польщі.

Навчання «Emergency Deployment Readiness Exercise», які відбудуться під командуванням Міністерства оборони США, покликані перевірити готовність американських військ до швидкої передислокації через Атлантику в рамках союзницької допомоги європейським країнам. З 14 по 23 липня в Європу буде перекинуто американський бронетанковий підрозділ.

Навчання розділене на три етапи. Спочатку солдати США перетнуть Атлантику. Наступний етап передбачає отримання важкого обладнання на полігоні Берген-Гон і його перевезення на полігон в Дравсько-Поморському. На третьому етапі польські та американські військові візьмуть участь в об'єднаному вогневому навчанні.

Читайте також: Кораблі НАТО готуються до навчань у Чорному морі

З 5 по 19 червня на полігоні в Дравсько-Поморському польські та американські війська провели об'єднані вчення «Allied Spirit» з участю 6000 солдатів. Метою «DEFENDER-Europe 20» є формування стратегічної готовності до підтримки національної оборони США і до досягнення головних цілей НАТО (у тому числі відлякування потенційного агресора).

Міністерство національної оборони зазначає, що, враховуючи епідемічну ситуацію під час навчань, будуть застосовуватися всі необхідні заходи, щоб забезпечити захист учасників навчань та місцевого населення від поширення COVID-19.