Трамп таки одягнув захисну маску під час візиту до військового шпиталю

Президент США Дональд Трамп одягнув захисну маску вперше з початку епідемії коронавірусу нового типу COVID-19.

Про це повідомляє CNN.

Президент був у масці під час візиту одного з поранених військовослужбовців у госпіталі.

"Щоб ви знали, я прийняв рішення одягнути маску через візит у лікарню. Під час цієї події я буду спілкуватися з багатьма військовими, людьми які проводять операції. Мені здається, це відмінна ідея носити маску в таких випадках. Я ніколи не виступав проти носіння захисної маски. Просто всьому свій час і місце", — заявив Трамп.

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Раніше американський лідер відмовлявся одягати захисну маску, оскільки вважав, що це буде не до лиця главі держави.

Як повідомлялося, США лідирують у світі за показниками захворюваності на COVID-19. За даними Університету Джонса Гопкінса, у країні зафіксовано 3,2 мільйона випадків зараження коронавірусом, 134 тисячі американців померли через COVID-19.

Фото: CNN