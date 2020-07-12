Трамп таки одягнув захисну маску під час візиту до військового шпиталю
Про це повідомляє CNN.
Президент був у масці під час візиту одного з поранених військовослужбовців у госпіталі.
"Щоб ви знали, я прийняв рішення одягнути маску через візит у лікарню. Під час цієї події я буду спілкуватися з багатьма військовими, людьми які проводять операції. Мені здається, це відмінна ідея носити маску в таких випадках. Я ніколи не виступав проти носіння захисної маски. Просто всьому свій час і місце", — заявив Трамп.
Раніше американський лідер відмовлявся одягати захисну маску, оскільки вважав, що це буде не до лиця главі держави.
Як повідомлялося, США лідирують у світі за показниками захворюваності на COVID-19. За даними Університету Джонса Гопкінса, у країні зафіксовано 3,2 мільйона випадків зараження коронавірусом, 134 тисячі американців померли через COVID-19.
Фото: CNN