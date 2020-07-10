Трамп вперше погодився вдягнути маску під час поїздки до військового шпиталю

Президент США Дональд Трамп, який послідовно уникає носіння маски в період пандемії – навіть під час перебування серед великої кількості людей на офіційних заходах – заявив, що вдягне маску під час запланованого візиту до військового шпиталю Walter Reed.

Про це глава Білого дому сказав у інтерв'ю Fox News у четвер.

"Я поїду до Walter Reed, щоби відвідати наших чудових воїнів, які зазнали поранень, тяжких поранень, а також побачити наших працівників (які борються – ред.) з COVID-19, людей, які роблять таку чудову роботу", - зауважив Трамп.

Водночас, він зазначив, що "вдягне маску, коли зайде до шпиталю". При цьому президент додав: "Коли ти в лікарні, то думаю, це дуже правильна річ".

Очікується, що президент США відвідає медичний комплекс Walter Reed цими вихідними.

Раніше Трамп заявляв, що не повинен носити маску публічно, навіть після порад республіканців, що це надішле позитивний меседж його прихильникам для уповільнення пандемії у США.