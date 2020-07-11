Каменепад в Австрії забрав життя трьох осіб

В Австрії рятувальники виявили тіло третьої людини, загиблої в результаті обвалу каменів в ущелині на південному сході країни.

Таким чином загальна кількість жертв обвалу каменів в ущелині на півдні країни збільшилася до трьох осіб, повідомляє телерадіокомпанія ORF.

"Напередодні увечері в поліцію звернулися двоє чоловіків і повідомили, що їх 30-річний сусід зі Словаччини пішов у похід в ущелині біля водоспадів Береншютцкламм і з того часу зв'язок з ним було втрачено", - розповів глава Альпійської поліції Герхард Рігльтхальнер.

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Після цього Альпійська поліція і співробітники гірничорятувальної служби почали його пошуки. У ніч на п'ятницю тіло чоловіка було знайдено в глибокому затоні.

Таким чином, загальна кількість постраждалих зросла до дев'яти. Вісім з них є громадянами Австрії, один приїхав в країну з Угорщини.

Раніше в горах землі Штірія в Австрії стався каменепад, в результаті якого загинули дві людини та ще семеро постраждали.

Фото: Bern police