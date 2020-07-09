Австрія розглядає дві версії вбивства чеченського блогера Умарова

Поліція в Австрії розглядає дві версії загибелі 4 липня у Відні чеченського блогера, громадянина Росії Маміхана Умарова.

Наразі йдеться або про побутову сварку, або про замовне вбивство, передає "Радіо Свобода".

За підозрою в злочині раніше були затримані двоє вихідців із російського регіону Чечня. Вони будуть під вартою приблизно до 20 липня.

Умаров і підозрювані у вбивстві є колишніми біженцями. У різний час усі троє цього статусу були позбавлені та подали скарги, які зараз розглядаються.

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Нагадаємо: Маміхан Умаров в інтернеті був відомий як Анзор із Відня. Він критикував чеченську владу і лідера Чечні Рамзана Кадирова.

Як повідомлялося, поблизу Відня у суботу був застрелений політичний емігрант з Чечні Маміхан (Анзор) Умаров, який мешкав в Австрії з 2005 року. Він був колишнім співробітником шаріатської держбезпеки невизнаної Чеченської республіки Ічкерія та різко критикував Рамзана Кадирова, неодноразово заявляв про нібито причетність російських спецслужб до вбивств у Європі колишніх чеченських сепаратистів.

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Окрім того, ексдепутат ВР Ігор Мосійчук повідомив, що Маміхан Умаров проходив свідком у справі про вбивство в Україні Аміни Окуєвої, а також замахів на її чоловіка Адама Осмаєва та самого Мосійчука.

Фото: pravda.com.ua