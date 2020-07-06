Вбивство свідка у справі Окуєвої: австрійські ЗМІ розповіли подробиці

Федеральне відомство із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT) Австрії мало інформацію щодо загрози життю вбитого у суботу чеченського політемігранта Маміхана Умарова і навіть в останні дні здійснювала спостереження за місцем його проживання у Відні, а також пропонувала особисту охорону.

Про це повідомляє австрійська газета Die Kronen Zeitung.

"Федеральне відомство із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT) попереджало його про загрозу вбивства і взяла під спостереження його квартиру", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що BVT, яка виконує в Австрії поліцейсько-контррозвідувальні функції, також пропонувала чеченцю забезпечення особистою охороною, однак останній відмовився. Відповідно Kronen Zeitung, сім’я Умарова також була відселена в інший будинок за декілька кварталів.

Окремо газета вказує на те, що Маміхан Умаров, який у 2007 році отримав політичний притулок в Австрії та мав нове ім’я та прізвище – Мартін Бек, раніше вже неодноразово мав проблеми з австрійським правосуддям (контрабанда людей, дача неправдивих свідчень та ін.). Зовсім недавно він був позбавлений волі, вийшовши з в’язниці у вересні 2019 році.

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У день вбивства Умаров поїхав на зустріч у містечко Герасдорф під Віднем. Постріли пролунали на території закинутої фабрики неподалік від торгівельного центру. При цьому, як повідомляє газета, на зустріч Умаров їхав зі своїм співвітчизником, який виконував функції охоронця. Пізніше останній пояснить, що у момент вбивства у нього сталася "осічка" і він не зміг вчасно відреагувати.

Цей 37-річний чеченець спочатку проходив як свідок, однак пізніше був взятий під варту як можливий співучасник вбивства. Затриманий у суботу ввечері був і сам ймовірний стрілок – 47-річний чеченець, який наразі відмовляється давати свідчення. Обоє проживали в Австрії вже тривалий час як біженці.

Австрійська газета вказує на те, що "за голову" Умарова, який активно критикував та ображав у своїх відеороликах главу Чечні Рамзана Кадирова та його сім’ю, була оголошена винагорода: "Все чітко вказує на те, що це було замовне вбивство з політичних мотивів. Тим більше, що зараз вже відомо, що за Мартіна Б. пропонувалася винагорода".

Австрійське видання Kurier також вказує на інформацію про те, що "за голову" Мартіна Б. (Маміхана Умарова) пропонували винагороду. Водночас повідомляється, що вбитий чеченець вихвалявся раніше своїми контактами у віденському підрозділі спецслужби BVT. "Незважаючи на це, Мартін Б., вочевидь, почувався у безпеці. Згідно з повідомленнями, він вихвалявся своїми хорошими контактами з віденським відомством із захисту конституції та боротьби з тероризмом (LVT), стверджуючи, що він захищений співробітниками цієї установи. Втім неясно, чи справді він співпрацював з віденським управлінням із захисту конституції, як заявлялося з його боку", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, поблизу Відня у суботу був застрелений політичний емігрант з Чечні Маміхан (Анзор) Умаров, який проживав в Австрії з 2005 року. Він був колишнім співробітником шаріатської держбезпеки невизнаної Чеченської республіки Ічкерія та різко критикував Рамзана Кадирова, неодноразово заявляв про нібито причетність співробітників російських спецслужб до вбивства в Європі колишніх чеченських сепаратистів.

Народний депутат VIII скликання Ігор Мосійчук також повідомив, що Маміхан Умаров проходив свідком у справі про вбивство в Україні Аміни Окуєвої, замахів на її чоловіка Адама Осмаєва та самого Ігоря Мосійчука.

Фото: pravda.com.ua