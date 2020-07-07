Глава МВС Австрії обіцяє знайти замовників убивства чеченського блогера Умарова

Правоохоронці Австрії повним ходом розслідують убивство чеченського блогера Маміхана Умарова з метою встановлення замовників цього злочину.

Про це повідомив федеральний міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Ми не потерпимо насильства на нашій австрійській землі. Зараз ведеться інтенсивне розслідування з метою виявлення замовника цього вбивства. Потрібно все чітко роз'яснити, оскільки занадто часто іноземні конфлікти переносяться до Австрії ", - заявив міністр.

За його словами, агресивно налаштовані та радикальні групи, незалежно від того, з яких причин вони порушують закон, "будуть рішуче поставлені на місце". "Паралельним суспільствам немає місця в нашій країні, вони будуть покарані з повною суворістю закону", - наголосив очільник МВС.

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Негаммер також висловив вдячність правоохоронцям за швидке затримання ймовірного вбивці та його спільника.

Як повідомлялося, поблизу Відня у суботу був застрелений політичний емігрант з Чечні Маміхан (Анзор) Умаров, який мешкав в Австрії з 2005 року. Він був колишнім співробітником шаріатської держбезпеки невизнаної Чеченської республіки Ічкерія та різко критикував Рамзана Кадирова, неодноразово заявляв про нібито причетність російських спецслужб до вбивств у Європі колишніх чеченських сепаратистів.

Окрім того, ексдепутат ВР Ігор Мосійчук повідомив, що Маміхан Умаров проходив свідком у справі про вбивство в Україні Аміни Окуєвої, а також замахів на її чоловіка Адама Осмаєва та самого Мосійчука.