Антиурядовий протест у Болгарії очолив президент
Про це повідомляє портал Nova.
«У четвер громадяни вийшли на антиурядовий протест перед адміністрацією президента. Серед них був і сам глава Болгарії Румен Радев разом із віцепрезидентом Іліяною Йотовою», - йдеться у повідомленні.Антиурядовий протест у Болгарії очолив президент / фото: https://nova.bg
Загалом же сотні людей взяли участь у демонстрації на підтримку президента країни.
Причиною протесту став обшук у четвер зранку представниками прокуратури, міністерства внутрішніх справ та низки інших органів у президентській адміністрації. Обшуки відбулися у кабінетах радника президента з питань безпеки і оборони Іллі Мілушева і секретаря з правових питань та антикорупції Пламена Узунова. А невдовзі обох згаданих посадовців було затримано за підозрою у «торгівлі впливом».
Затримано, окрім цього, й відомого болгарського підприємця Пламена Бобокова.
Сам же президент Румен Радев переконаний, що причиною таких дій стала його критична позицію щодо уряду та прокуратури.
Виступаючи перед демонстрантами, Радев заявив: «Дорогі болгари, дякую всім вам сьогодні. Болгарська мафія досягла неможливого - об’єднала народ проти себе. Нам належить усунути мафію з виконавчої влади, вигнати мафію з прокуратури, яку мафія використовувала як політичний щит та репресії».
Фото: nova.bg