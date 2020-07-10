У Софії пройшла акція протесту проти дій уряду та на підтримку президента Болгарії Румена Радеву, яку той особисто очолив.

Про це повідомляє портал Nova.

«У четвер громадяни вийшли на антиурядовий протест перед адміністрацією президента. Серед них був і сам глава Болгарії Румен Радев разом із віцепрезидентом Іліяною Йотовою», - йдеться у повідомленні.

Антиурядовий протест у Болгарії очолив президент / фото: https://nova.bg

Загалом же сотні людей взяли участь у демонстрації на підтримку президента країни.

Причиною протесту став обшук у четвер зранку представниками прокуратури, міністерства внутрішніх справ та низки інших органів у президентській адміністрації. Обшуки відбулися у кабінетах радника президента з питань безпеки і оборони Іллі Мілушева і секретаря з правових питань та антикорупції Пламена Узунова. А невдовзі обох згаданих посадовців було затримано за підозрою у «торгівлі впливом».

Затримано, окрім цього, й відомого болгарського підприємця Пламена Бобокова.

Сам же президент Румен Радев переконаний, що причиною таких дій стала його критична позицію щодо уряду та прокуратури.

Виступаючи перед демонстрантами, Радев заявив: «Дорогі болгари, дякую всім вам сьогодні. Болгарська мафія досягла неможливого - об’єднала народ проти себе. Нам належить усунути мафію з виконавчої влади, вигнати мафію з прокуратури, яку мафія використовувала як політичний щит та репресії».

Фото: nova.bg